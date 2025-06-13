UAEA Başkanı Grossi’den İsrail'in İran’a Saldırıları hakkında Açıklama

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim." dedi.

Grossi, İsrail'in sabah saatlerinde İran'daki nükleer tesislerin yanı sıra sivil hedefleri vurmasının ardından UAEA yönetim kurulunda açıklamalarda bulundu.

İranlı yetkililerin, Natanz Nükleer Santrali'nin saldırıdan etkilendiğini ve radyasyon seviyelerinde artış olmadığını doğruladığını kaydeden Grossi, nükleer tesislerin hiçbir şart ve koşulda hedef alınmaması gerektiğini birçok kez vurguladığını söyledi.

Grossi, nükleer tesislerin hedef alınmasının uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarına ve Ajansın kanunlarına aykırı olduğunun altını çizdi.

Her iki tarafa çatışmaların tırmandırılmaması çağrısında bulunan Grossi, "İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim." ifadelerini kullandı.

İlgili nükleer tesislerin durumunu ve güvenlik üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere İranlı nükleer güvenlik yetkilileriyle temas halinde olduklarını, İsrail'in nükleer tesisleri hedef almasının endişe verici olduğunu dile getiren Grossi, bu saldırıların bölgesel ve uluslararası barış üzerinde ciddi etkileri olacağını kaydetti.

Grossi, nükleer tesislere yönelik saldırıların, saldırıya uğrayan devletin sınırları içinde ve ötesinde ciddi sonuçları olan radyoaktif salınımlara yol açabileceğine işaret etti.

Artan gerilime rağmen tüm bölge ve uluslararası toplum için ileriye dönük tek sürdürülebilir yolun diyalogdan geçtiğini belirten Grossi, gerilimin tırmanmaması için tüm taraflara azami itidal çağrısı yaptı.

Yönetim kurulunun dün aldığı ve İran'ın çağrılara rağmen yeterince işbirliği yapmadığı, yükümlülükleri arasında yer alan "her türlü nükleer malzemenin bildirilmesi" konusunda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediği eleştirilerinin ifade edildiği karara atıfta bulunan Grossi, "Buna ek olarak, kurul kararı, İran'ın nükleer programının ortaya çıkardığı sorunlara diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki desteğini vurguladı." dedi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.