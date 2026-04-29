TYB'nin düzenlediği "ABD/İsrail-İran Savaşı Çalıştayı" sonuç bildirgesi açıklandı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen "ABD/İsrail-İran Savaşı Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen "ABD/İsrail-İran Savaşı Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala, birliğin genel merkezinde düzenlediği toplantıda, 13 maddeden oluşan sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası barış için kritik bir kırılma noktası olduğunu belirten Prof. Dr. Kala, bölge ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Filistin ve Gazze başta olmak üzere pek çok coğrafyada derinleşen insani krizlerin insanlık vicdanını yaraladığını ifade eden Kala, sivillerin korunması ve uluslararası hukukun uygulanmasının tüm taraflar için bağlayıcı bir yükümlülük olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meydan okumalara dikkati çeken Prof. Dr. Kala, "Uluslararası sistemdeki dönüşümü çok boyutlu bir perspektifle analiz etmeli, riskleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeliyiz. Ulusal güvenliğimizi tahkim etmek için kritik altyapının korunması ve bölgesel işbirliklerinin derinleştirilmesi önceliğimiz olmalıdır." dedi.

Krizlerin yayılmasını önlemek amacıyla stratejik bir diyalog mekanizmasının kurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kala, "Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan arasında kurumsallaşmış ve süreklilik arz eden bir diyalog mekanizmasının tesis edilmesi stratejik önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak kültür havzasındaki ülkelerle tarihi bağların güçlendirilmesinin gerilimleri azaltacağına işaret eden Kala, Türkiye'nin "bölgesel sahiplenme" perspektifinin geniş kesimlere ulaştırılması için akademi, düşünce kuruluşları ve entelektüel çevrelerin daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'den bomba karar! Stadyum dolup taşacak

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler

Küfürlü konuşan gençleri ikaz eden polisi darbettiler
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı