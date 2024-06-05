TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı: "Gemuhluoğlu, Türk milletine rehberlik yapmayı sürdürüyor"

Türkiye'de bir kuşağın yetişmesinde büyük rol üstlenen mütefekkir, yazar Fethi Gemuhluoğlu, vefatının üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen, örnek hayatı, yazdıkları ve hakkında yazılanlarla gençlere yol göstermeye devam ediyor.

"Dostluk Rehberi Fethi Gemuhluoğlu" adlı kitabı kaleme alan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Gemuhluoğlu'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazarın son devrin öncü şahsiyetlerinden biri olduğunu söyledi.

Gemuhluoğlu'nu tanımaya duyulan ihtiyacı vurgulayan Bıyıklı, " Fethi Gemuhluoğlu, bir nesil yetiştirme ideali taşıyan ve bu ideal uğrunda bir ömür tüketen bir büyüğümüz. Türkiye'nin son yüz yılında farklı yönleriyle öne çıkan şahsiyetler arasında özgün bir yere sahip. Nevi şahsına münhasır bir zat. Binlerce yürekte iz bırakmış, binlerce insan yetiştirmiş bir gönül adamı." dedi.

Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun hayatına bakıldığında hasreti çekilen ideal insanla karşılaşıldığını belirterek, "Yeni nesillerin onu tanımasını, kendilerine yol ve yön belirlemeleri açısından önemli buluyorum. Dostluk rehberi olan Gemuhluoğlu, bize neye dost olmamız, neye dost olmamamız gerektiğini öğreten müstesna bir şahsiyettir." değerlendirmesini yaptı.

"Gemuhluoğlu 'Büyük Türkiye' idealine sahipti"

Gemuhluoğlu'nun yaşadığı dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kerkük'e, Azerbaycan'dan Türkistan'a, Kırım'dan Finlandiya Türklerine kadar uzanan Türk dünyasını yakından takip edip onların dertleriyle dertlendiğine işaret eden Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Başta Balkanlar olmak üzere, Osmanlı'nın çekilmek zorunda kaldığı topraklarda Türkiye'nin de söz sahibi olması gerektiğini ifade etmiş, milletimizin dünyada hak ettiği yeri yeniden kazanabilmesi için adeta çırpınmıştır. Gemuhluoğlu'nun 'Büyük Türkiye' ideali vardır. Bu idealin hareket alanı bütün yeryüzüdür. Ona göre Büyük Türkiye, türküsünü Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, Balkanlarda ve Orta Doğu'da da söylemelidir. Ömrünü bu ideale adamış, bu sevdayı taşıyacak gençler yetiştirmiştir. Geleceğin Türkiye'sini yönetecek kadrolara büyük devlet olmanın mesuliyetini yüklemiştir."

Mahmut Bıyıklı, büyük bir medeniyet savaşçısı olan Gemuhluoğlu'nun kitapsız, peygambersiz, ilahi terbiyeden nasipsiz, besmelesiz toplumlar üretmeye ant içmiş bir avuç bozguncu zihniyete karşı destansı bir kavga verdiğinin altını çizerek, oğlu Ali'ye yazdığı mektupta "Türkiyemizin bütün çocukları ve anneleri için kavgaya katılmayı ibadet addediyorum." yazdığını anlattı.

Tarihçi Mehmet Genç'in Gemuhluoğlu için söylediği "Cevheri olan insanları keşfetmiyordu. Her insanda bir cevher keşfediyordu." ifadesini aktaran Bıyıklı, şöyle devam etti:

"Fethi Bey hizmetleriyle adeta bugünleri mayalamıştır. Bugün ülkemize edebiyatta, akademide, siyasette ve diğer alanlarda hizmet eden çok sayıda insanda onun emeği vardır. Bir yere gelmesine vesile oldukları kişilere, nefislerini aşarak memleket namına çalışmalarını tavsiye etmiştir. 'Makam size değil, siz makama hükmediniz.' diyerek sıkı tembihlerde bulunmuş, 'Hadim olmayan, mahdum olamaz.' sözünü akıllarından çıkarmamalarını istemiştir."

"Sanat ve edebiyatla uğraşanları daima teşvik etmiştir"

Gemuhluoğlu'nun en özgün yanlarından birisinin sloganların ülkenin her yanını sardığı bir dönemde ısrarla ve inatla sanata vurgu yapması olduğunu dile getiren Bıyıklı, "Sanat ve edebiyatın toplumları etkileyen çok etkili araçlar olduğunu iyi bildiği için sanat ve edebiyatla uğraşanları daima teşvik etmiştir. Bu ufuk, Gemuhluoğlu ufkudur. Yanına gelen gençlere, 'Cebinizde kalan son lirayla simit alıp da karnınızı doyurmayın, gidin onunla bir film yahut bir tiyatro seyredin.' diyen bir insandır. Sanatla başlayan yabancılaştırma projesinin sanatla çökertileceğini iyi bilenlerdendir." görüşünü paylaştı.

Bıyıklı, 5 Ekim 1977'de vefat eden Gemuhluoğlu'nun olaylara ve meselelere dar bir açıdan değil geniş bir perspektifle yaklaştığını, sezgilerinin güçlü olduğunu dile getirdi.

"Fethi Gemuhluoğlu dostluk köprüleri kurmaya devam ediyor"

Ülke sorunları üzerine kafa yorulması ve çözümler üretilmesi konusunda da telkinlerde bulunan Gemuhluoğlu'nun yüreğine ülkenin bütün evlatlarını sığdırdığını, bütün Türk gençliğinin ağabeyi olduğunu belirten Bıyıklı, şunları ekledi:

"Aramızdan ayrılalı onlarca yıl olmasına rağmen, adı dillerde saygıyla anılmakta, hatırası gönüllerde muhabbetle yaşatılmaktadır. Hayatında olduğu gibi vefatından sonra da Türk milletinin evlatlarına rehberlik yapmayı sürdürmektedir. Gerek yazdıklarını okuyanlar gerekse hakkında yazılanları okuyanlar, içlerindeki dostluk ağacını büyütmeye devam etmektedir. Milletimizin yeni fetihler yapabilmesi için 'Yeni Fethiler' yetiştirme mecburiyeti vardır. Yeni Fethilerin yeşermesi için de Gemuhluoğlu'nu hakkıyla tanımaya ve anlamaya ihtiyacımız var. Milleti için yaşayan büyük şahsiyetler ebediyen aramızda yaşar. Bizim Yunus, 'Aşıklar ölmez' derken, bu sırra işaret eder. Son yüz yılın aşıklarından olan Fethi Gemuhluoğlu dostluk köprüleri kurmaya devam ediyor. Sözünün ve sohbetinin tesiri hala yüreklerde hissediliyor. Aziz ruhu şad olsun."

Mahmut Bıyıklı'nın "Dostluk Rehberi Fethi Gemuhluoğlu" adlı kitabı geçen ay Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıktı. Ömrünü milletine adayan gönül ve kültür insanının örnek hayatına dair notların okuyucuyla paylaşıldığı eser, yeni nesillerin Gemuhluoğlu'nu tanıması bakımından önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.