TYB Genel Başkanlığına Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yeniden seçildi
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan seçildi.
Birliğin, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 23. Olağan Genel Kurul'una HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve birlik üyeleri katıldı.
Divanın oluşturulmasının ardından konuşmalar yapıldı, faaliyet ve denetim raporları okundu.
Daha sonra yapılan oylamayla Arıcan, tekrar TYB Genel Başkanı oldu.
Arıcan, günün anısına HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'a teşekkür belgesi sundu.