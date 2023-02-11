TVHB deprem bölgesindeki hayvanlar için yem talep etti

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, deprem bölgesindeki hayvanlar için yem ihtiyacı olduğunu belirterek, "Deprem bölgelerinde hayvancılığımızın desteklenmesi ve çiftlik hayvanlarının da bir can olduğunu düşünerek, yem firmalarının yem desteği...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, deprem bölgesindeki hayvanlar için yem ihtiyacı olduğunu belirterek, "Deprem bölgelerinde hayvancılığımızın desteklenmesi ve çiftlik hayvanlarının da bir can olduğunu düşünerek, yem firmalarının yem desteği sağlamalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, yazılı açıklamasında, değişik nedenlerle, son yıllarda kan kaybeden hayvancılığın ve yetiştiricilerin depremden en çok etkilenen grupların arasında yer aldığını belirtti.

Depremin hem hayvanların göçük altında kalarak telef olmalarına hem de bakım ve besleme koşullarının bozulmasına neden olduğunu ifade eden Arslan, "Hayvancılığın daha çok kırsalda yapılması ve yardımların kırsal alanlara ulaşmasındaki güçlükler sorunları daha da büyütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, şu anda büyük bir yem ihtiyacının bulunduğuna işaret ederek, Birlik olarak bölgede meslektaşlarını organize ederek, ilk günden bu yana hem arama kurtarma hem de hayvan sağlığı ihtiyaçlarının karşılanması açısından destek sağladıklarını kaydetti.

Çalışmalar sırasında, çiftlik hayvanlarının yem ihtiyacının olduğunun tespit edildiğini belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Beslenememeleri beraberinde hastalıkları da artıracağı için acil olarak bütün yem firmalarına da çağrıda bulunmak istedik. Deprem bölgelerinde hayvancılığımızın desteklenmesi ve çiftlik hayvanlarının da bir can olduğunu düşünerek, kendilerinden bir an önce yem desteği sağlamalarını istiyoruz."