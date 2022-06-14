Tuzluca'da evler ve ahırlar su altında kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzluca'da evler ve ahırlar su altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Faruk Türkan - Güncel
 - Güncelleme:

Tuzluca'da evler ve ahırlar su altında kaldı Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde etkili olan yağmur sele neden oldu ev ve ahırlar su altında kaldı.

Tuzluca'da evler ve ahırlar su altında kaldı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde etkili olan yağmur sele neden oldu ev ve ahırlar su altında kaldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Iğdır-Tuzluca Karayolunda bulunan derenin içindeki menfezin sel suyunu taşımaması sonrası derenin taşması nedeniyle sel suları ev ve ahırları bastı. İlçe merkezinde bazı evlerin zemin katlarını su bastı.

Olayın her yıl tekrarlandığını belirten Umut Ada isimli vatandaş, "Her yıl ilkbahar ayı ile yaz aylarının başında böyle oluyor. En ufak bir sel yağmur olayında böyle oluyor. Halk mağdur oluyor, gördüğünüz gibi evler, ahırlar sular altında. Her yıl böyle olaylara şahit oluyoruz" dedi.

Meydana gelen selde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Türkan - Güncel

Hisarcık Tuzluca Iğdır su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title