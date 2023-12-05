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Tuzla'da Uyuşturucu Bulunan Ehliyetsiz Şüpheli Tutuklandı

5 Aralık 2023 10:32 Son Güncelleme: 10:34 Abone Ol

Tuzla'da yapılan uygulama sırasında aracında uyuşturucu bulunan ve ehliyetsiz araç kullanan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 61,5 gram sentetik uyuşturucu ve 3 gram kokain ele geçirildi.