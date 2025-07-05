Tuzla'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuzla'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tuzla'nın Orhanlı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhanlı Mahallesi Dostane Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, otluk alanın devamındaki ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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