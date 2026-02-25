Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi de sevk edildi.
Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Aydınlı Mahallesi Kıvrım Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamdaki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Adem Koç