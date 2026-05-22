Haberler

Tuzla'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı

Tuzla'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, polisin güvenlik kamerası takibiyle yakalandı. Şüphelilerin daha önce iş yeri sahibine tehdit mesajları gönderdiği ortaya çıktı.

TUZLA'da iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kameraları üzerinden yürüttüğü takip sonucu yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin iş yeri sahibine daha önce tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.

Olay, 21 Mayıs Cuma günü saat 23.38 sıralarında Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, iş yerine ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırganın olay yerine yakın bir noktada motosikletli başka bir kişiyle buluştuğu, ardından motosiklete binerek kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin saha analizleri ve dar alan çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Operasyonda, 18 yaşından küçük F.T. (16) ile motosikleti kullandığı belirlenen B.Ö. (34), aynı mahallede gözaltına alındı. Polis incelemelerinde şüphelilerin iş yeri sahibine daha önce tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'tehdit' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Yeni danışmanından ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin itirazına mahkemeden ret
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı