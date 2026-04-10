Haberler

Tutuklu Birtek-Sen Genel Başkanı Türkmen'den, Başaran Aksu'nun Tutuklanmasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Türkmen, cezaevinden gönderdiği mesajda Umut-Sen koordinatörü Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek işçi sınıfının mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Tutuklu Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, cezaevinden gönderdiği mesajında, Umut-Sen örgütlenme koordinatörü Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Türkmen, "Gerçekleri söylediğimiz, hak mücadelesi verdiğimiz için bizi tutuklayanlar bilsin ki bu baskılarla ne gerçekleri karartabilirler ne işçi sınıfının, halkın ekmek, adalet ve onur mücadelesini engelleyebilirler. Bu günler geçecek. Biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak" dedi.

Umut-Sen örgütlenme koordinatörü Başaran Aksu, "yanıltıcı bilgiyi yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Gaziantep Cezaevi'nde tutuklu bulunan BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, gönderdiği mesajında Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Umut-Sen ve Bağımsız Maden-İş'ten dostlara… Bugün avukat görüşünde Başaran Aksu'nun da benimle aynı gerekçe ile tutuklandığını öğrendim. Sevgili dostum, mücadeleci sendikacı Başaran Aksu'ya geçmiş olsun diyorum. Gerçekleri söylediğimiz, hak mücadelesi verdiğimiz için bizi tutuklayanlar bilsin ki bu baskılarla ne gerçekleri karartabilirler ne işçi sınıfının, halkın ekmek, adalet ve onur mücadelesini engelleyebilirler. Bu günler geçecek. Biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak!"

Kaynak: ANKA
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı

Beşiktaş'ın yıldızı için yaptığı itiraf bomba: Çok büyük oynadı

Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona