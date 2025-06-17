Tutuklu Belediye Başkanının İfadesi Sonrası İki Meclis Üyesi Gözaltında

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde tutuklu belediye başkanı Mustafa Özmen'in ifadesinin ardından İYİ Partili iki meclis üyesi gözaltına alındı. Özmen, rüşvet ve zimmet gibi suçlamalarla tutuklandığı belirtiliyor.

1) TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANININ İFADESİ SONRASI 2 MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde 'zimmet, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve soruşturmanın gizliliğini ihlali' suçlarından tutuklanan belediye başkanı Mustafa Özmen'in ifadesi sonrasında İYİ Partili belediye meclis üyeleri Ü.S. ile Y.S., gözaltına alındı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı seçilen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak yürüten Mustafa Özmen hakkında bir yerel internet sitesinde çeşitli şaibeler yer alınca, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişi, 24 Mart'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Mustafa Özmen, 'Rüşvet', 'Zimmet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlali' suçlarından 26 Mart'ta tutuklandı. 1 şüpheli tanık sıfatı alarak savcılık kararı ile 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan soruşturma kapsamında tutuklanan R.B.'nin bir süre sonra tahliye edildiği öğrenildi.

13 SAAT İFADE VERDİ

Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa Özmen, dün ifade için Yalvaç Adliyesi'ne getirildi. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yaklaşık 13 saat süren ifade işlemlerin ardından Özmen, yeniden cezaevine götürüldü. Özmen'in ifadesi doğrultusunda aynı soruşturma kapsamında İYİ Partili meclis üyeleri Ü.S. ile Y.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Dün gözaltına alınan 2 meclis üyesinin adliyedeki ifade işlemleri sürüyor. Diğer yandan Gelendost Belediye Başkanlığı'na 3 Nisan'da yapılan oylamada, İYİ Parti'nin adayı İsmail Kurtbolat belediye başkan vekili olarak seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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