Tutuklu Avukat Mehmet Pehlivan'dan Avukatlar Günü Mesajı: "Adaleti Savunacağız"

Güncelleme:
Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, avukatların adaletin yanında durduğunu vurguladı ve hukukun önemini hatırlattı.

(ANKARA) - Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, avukatların tarih boyunca adaletin yanında yer aldığını vurgulayarak, "Hukukun olduğu andan itibaren vardık, hukuk var oldukça da var olacağız. Adaleti savunacağız" ifadelerini kullandı.

"İBB Davası" kapsamında tutuklu bulunan Pehlivan'ın mesajı sosyal medya hesabından yayımlandı."

Mesajında Napolyon Bonapart dönemine atıfta bulunan Pehlivan, şunları kaydetti:

"İmparatorluğunun en güçlü zamanında 'İmparatorluğa dil uzatan bir avukatın dilinin kesilmesini isterim' diyen Napolyon'a karşı çıkan avukatlardı. Napolyon tutuklandığında 'Avukat istiyorum' dediğinde, haklarını savunmak için yanında olan yine avukatlardı. Hukukun olduğu andan itibaren vardık, hukuk var oldukça da var olacağız. Adaleti savunacağız. 5 Nisan Avukatlar Günümüz kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
