Tutak'ta Kuaförlerden Köy Çocuklarına Tıraş Hizmeti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 'Küçük Bir Dokunuş, Büyük Bir Gülümseme' projesi kapsamında bir araya gelen kuaförler, köy çocuklarına tıraş hizmeti vererek onları mutlu etti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir araya gelen kuaförler, köyleri ziyaret edip çocukları tıraş etti.

Tutak Kaymakamlığı himayelerinde köy çocuklarını kuaförlerle buluşturmak için "Küçük Bir Dokunuş, Büyük Bir Gülümseme" projesi hayata geçirildi.

Projeye destek vermek için bir araya gelen kuaförler, ilçeye bağlı köylere gitti.

Köy okullarına gidip çocukların saç tıraşını yapan kuaförler, öğrencileri mutlu etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kartal da etkinliğe katılarak, kuaförlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
