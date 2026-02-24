Haberler

Ağrı'da husumetli iki köy halkı barıştırıldı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Kaymakam Ahmet Coşkun ve Belediye Başkanı Fevzi Sayan, husumet yaşayan Ozanpınar ve Uzunöz köylerinin halkını barıştırdı. Barış programı, Taziye Evi'nde düzenlendi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Kaymakam Ahmet Coşkun ve Belediye Başkanı Fevzi Sayan, aralarında husumet bulunan iki köy halkını barıştırdı.

Ozanpınar ve Uzunöz köylüleri arasında bir süre önce başlayan husumetin giderilmesi için Kaymakam Coşkun, Belediye Başkanı Sayan ve kanaat önderleri girişimde bulundu.

Her iki köyde yaşayan vatandaşların ikna edilmesiyle ilçe merkezindeki Hacı Tevfik Yıldırım Taziye Evi'nde barış programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Tutak Kaymakamı Coşkun, ramazan gibi önemli bir ayda yaklaşan bayram öncesi barışın sağlanmasından dolayı herkese teşekkür etti.

Herkesin barış ve huzur içerisinde yaşamasını dileyen Coşkun, "Sağlanan barış, başta köylülerimiz olmak üzere hepimizi memnun eden, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren çok kıymetli bir gelişmedir. Bu anlamlı uzlaşı sürecinde emeği geçen tüm büyüklerimize, kanaat önderlerimize ve sabır gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Kardeşliğimiz daim, birlik ve beraberliğimiz güçlü olsun." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
