TUSAŞ, saldırının 2'nci yılında şehitlerini andı

'HATIRALARINI DAİMA YAŞATACAĞIZ'

Tusaş yöneticileri ve çalışanları, Kahramankazan Yerleşkesi'ne düzenlenen saldırının 2'nci yıl dönümünde hayatını kaybeden mesai arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etti. TUSAŞ'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde kabirleri başında andık. Yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, aziz şehitlerimizi dualarla yad ettik. Hatıralarını daima yaşatacağımız şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı