Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TUSAŞ, saldırının 2'nci yılında şehitlerini andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TUSAŞ, saldırının 2'nci yılında şehitlerini andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'HATIRALARINI DAİMA YAŞATACAĞIZ'TUSAŞ yöneticileri ve çalışanları, Kahramankazan Yerleşkesi'ne düzenlenen saldırının 2'nci yıl dönümünde hayatını kaybeden mesai arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etti.

'HATIRALARINI DAİMA YAŞATACAĞIZ'

Tusaş yöneticileri ve çalışanları, Kahramankazan Yerleşkesi'ne düzenlenen saldırının 2'nci yıl dönümünde hayatını kaybeden mesai arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etti. TUSAŞ'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde kabirleri başında andık. Yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, aziz şehitlerimizi dualarla yad ettik. Hatıralarını daima yaşatacağımız şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! O çocuk büyüdü, son halini görenler tanıyamıyor

Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Son halini görmeniz lazım

1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı

Müjde! 1 milyon kişinin borcu silinecek, hazırlıklar başladı
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada
İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı
Milli yıldızla aşk yaşayan modelden yürek hoplatan paylaşımlar

Milli yıldızın sevgilisinden olay pozlar!
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor