TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: GÖKBEY'e sivil sertifikasyon bu ay içinde alınacak

Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, genel maksat helikopteri GÖKBEY'in sivil olarak tasarlandığını, bu ayın sonunda Sivil Hazırlık Genel Müdürlüğü'nden sivil sertifikasyonu alacağını bildirdi.

AK Parti, Türk savunma sanayinin önde gelen firmalarını mühendislik fakültesi öğrencileriyle bir araya getirip, Milli Teknoloji Hamlesini anlatmak amacıyla 'Kampüss' programını başlattı. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Hacettepe Üniversitesi'ndeki mühendislik fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

'SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TESLİM EDECEĞİZ'

Demiroğlu, hazırladığı sunumu gerçekleştirdikten sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı Demiroğlu, savunma sanayiinde oluşan mühendislik birikiminin sivil sektöre yansıyıp yansımayacağı, sivil helikopter ya da yolcu uçağı üretiminin mümkün olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayarak, "GÖKBEY esasında sivil olarak tasarlanmış. ve sivil sertifikasyonu güzel bir tevafuk olacak. Bu ay içerisinde tamamladık biz. Bu ayın sonunda Türkiye kendi yaptığı helikopterine kendi bünyesinde Sivil Hazırlık Genel Müdürlüğü'nden sivil sertifikasyonu alacak. Ondan 3-4 ay sonra 'STC' dediğimiz hava ambulansı, helikopter ambulansı veya ambulans helikopter için yapacak sertifikasyonu. ve bu sene sonunda 3 tane helikopteri, birincisini Sağlık Bakanlığımıza ambulans olarak kullanılmak üzere teslim ediyor olacağız. Dolayısıyla sadece askeri değil bunlar sivil" dedi.

'YANGIN HELİKOPTERİ SENE SONUNDA İLK UÇUŞU YAPACAK'

Demiroğlu, orman yangınlarında kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü için geliştirmekte oldukları 10 tonluk bir helikopter olduğunu söyleyerek, "Bunu sadece onlar için geliştirmiyoruz; ama birinci müşterimiz o. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere 4 ton su atabilme kapasitesine sahip bir helikopter geliştiriyoruz. Bu sene sonunda veya önümüzdeki senenin başında ilk uçuşunu yapacak. 2028'de teslimatlara başlayacağız. Sivil sektörde kendi uçağımızı yapma konusu biraz zor bir konu. Sadece teknik açıdan değil onu başarırız, yaparız. Sertifikasyon açısından dünyada çok rekabetçi bir sektör. İki tane büyük oyuncu var Airbus ve Boeing. Onlar da dünyayı kapatmış durumdalar. Araya girmek öyle kolay değil. Çok daha rekabetçi olduğu için finansal açıdan değil de prestij açısından yapılabilir. ya da var olan bir oyuncu ile bir ortak bir proje başlatılabilir. Bunların hepsi düşünüldü, başlatıldı bir ara. Sonra vazgeçildi. Hala masada olan bir seçenek diyeyim" dedi. Demiroğlu, savunma sanayiinde geliştirilen teknolojilerin sivil alanlara da önemli katkılar sunduğunu belirterek, savunma ve sivil sektör arasındaki ilişkinin giderek güçlendiğini ifade etti. Demiroğlu, "Askeri taraf daha inovasyonun, yeniliklerin daha çok yapıldığı, paranın daha çok harcandığı yer. Çünkü ihtiyacın çok daha net bir şekilde belli olduğu bir alan. Kar amacı da gütmediği için yapmak zorundayız diye bakılan, geliştirilen projeler var orada. Çünkü yapamadığınız zaman etkisi daha büyük, kaybımız daha büyük. Bu süreci biz düzgün yönetirsek hem savunma sanayinde, hem de diğer sektörlerde iş yapma şekli, olaylara yaklaşımı da dahil olmak üzere, ekosistemin kurulması ve yönetimi de dahil olmak üzere sivil sektörde gelişir" dedi.

'DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VEREN BİR ÜLKEYİZ'

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ise "Son gelişmeler bize şunu gösteriyor. Eğer ulusal güvenliğiniz güçlü değilse, eğer caydırıcı bir gücünüz yoksa her türlü saldırıya, tehdide, felakete açık hale gelirsiniz. Bugünün dünyası maalesef çok daha sert, rekabetçi ve acımasız bir dünya. Bu yeni uluslararası düzende onurlu ve bağımsız bir şekilde var olabilmenin yolu ise çok açık. Her alanda güçlü olmak, caydırıcılığınızı en üst seviyede tutmak ve en önemlisi kendi göbek bağınızı kendiniz kesebilmeniz. Tam bağımsız Türkiye idealimiz doğrultusunda attığımız milli ve yerli adımlar sayesinde bu ateş çemberinin içinde dimdik ayakta durabiliyoruz. Artık kendi İHA'larımız, kendi SİHA'larımız, savaş uçaklarımızı, hava savunma sistemlerimizi üreten bir ülkeyiz. Bu yüzden Türkiye dosta güven, düşmana korku veren bir ülke konumundadır. Bu toprakların bize öğrettiği bir gerçek var. Güçlü olmak önemlidir ama asıl önemli olan vicdanlı olmaktır. Unutmamalıyız ki gerçekten isteyip çalışırsak bu ülkenin kazanamayacağı hiçbir şey yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı