Tusaş Genel Müdürü Demiroğlu, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Francken ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken'i şirketlerinde ağırladıklarını belirterek, savunma sanayii, havacılık teknolojileri ve uluslararası iş birliği alanlarında yürütülen çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken'in TUSAŞ'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Demiroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken'i şirketimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Gerçekleştirilen ziyarette; savunma sanayii, havacılık teknolojileri ve uluslararası iş birliği alanlarında yürütülen çalışmalar üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Milli mühendislik kabiliyetlerimizi ve ileri teknoloji çözümlerimizi paylaşarak geleceğe yönelik ortak fırsatları değerlendirdik"

Kaynak: ANKA