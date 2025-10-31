Turna Temalı Konser Amasya Üniversitesinde Gerçekleşti

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Betül Toprak, "Turna" temalı türkü konseri düzenledi.

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen konser programında, Anadolu kültüründe sevgi, hasret, özgürlük ve maneviyatın simgesi olarak yer alan turna figürü müziksel bir anlatımla ele alındı.

Toprak, konser boyunca turnanın Türk Halk Müziği'ndeki yansımalarını örnek türküler eşliğinde anlatarak izleyicilere müzikal bir yolculuk sundu.

Etkinlik sonunda katılımcılar, hem müzik hem de kültürel semboller açısından zengin içerikli konser için Toprak'a teşekkür etti.