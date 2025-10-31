Haberler

Turna Temalı Konser Amasya Üniversitesinde Gerçekleşti

Turna Temalı Konser Amasya Üniversitesinde Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Betül Toprak, 'Turna' temalı türkü konseri düzenledi. Konserde turna figürünün Türk Halk Müziği'ndeki yansımaları müziksel bir anlatımla ele alındı.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Betül Toprak, "Turna" temalı türkü konseri düzenledi.

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen konser programında, Anadolu kültüründe sevgi, hasret, özgürlük ve maneviyatın simgesi olarak yer alan turna figürü müziksel bir anlatımla ele alındı.

Toprak, konser boyunca turnanın Türk Halk Müziği'ndeki yansımalarını örnek türküler eşliğinde anlatarak izleyicilere müzikal bir yolculuk sundu.

Etkinlik sonunda katılımcılar, hem müzik hem de kültürel semboller açısından zengin içerikli konser için Toprak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı

Mide bulandıran olay! Muavin 16 yaşındaki çocuğu otobüste taciz etti
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu

Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.