Türkoğlu'nda Kadınlara Şiddet Eğitimi Verildi

Kahramanmaraş'ta KADEM iş birliğiyle düzenlenen 'Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları' eğitimi, kaymakam Mustafa Nevzat Mercan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, kadının toplumdaki yeri ve şiddete sıfır tolerans vurgulandı.

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Kaymakamlığı, KADEM Kahramanmaraş İl Temsilciği iş birliğinde, ilçedeki kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi.

Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, insanların iyiliğin bedelinin ağır olduğu bir çağda yaşadığını söyledi.

Özellikle eşlerin birbirlerinin kıymetini bilmesi gerektiğine belirten Mercan, birbirinin kıymetini bilen eşlerle kurulacak olan yuvaların toplumu daha ileri götüreceğine inandığını ifade etti.

Mercan, şunları kaydetti:

"Bugün şeker toplayan çocuklar Kayseri'de kaybolduğundan beri çocuklar şeker toplamaz oldu. Yolda kalanı alan şoför hayatını kaybettiğinden beri yolda kalanlar alınmaz oldu. Kötülük bizim kültürümüzde görünür değildir. Bizim medeniyetimiz iyiliği çoğaltma medeniyetidir. Şiddete tabi ki sıfır tolerans göstereceğiz. Kadınlar bizim medeniyetimizin, başımızın tacı. Bizim kimseden öğrenecek bir şeye ihtiyacımız yok. Dünyada miras hakkı ilk defa İslam'la hayata geçmiştir. Boşanma hakkı da kadınlara ilk defa bizim dinimiz ve bizim kültürümüzde verilmiştir."

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 2062 yılında evlilik denen kurumun ortadan kalkacağının öngörüldüğünü aktaran Mercan, "Biz bu trene binmeyeceğiz. Biz bu kültüre de tabi olmayacağız. Bizim medeniyetimiz kadının, ailenin baş tacı olduğu, çocuğun cennet nimeti olduğu, huzurun ve mutluluğun olduğu bir kültürdür." diye konuştu.

KADEM Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran da amaçlarının kadınların onuru ve yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek olduğunu söyledi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Tek, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Demirezen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kayapınar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Samed Yaşa - Güncel
