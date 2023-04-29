Türkmenistan'da Türkmen-Türk kardeşliğinin temsilcilerinin mezuniyet töreni yapıldı

Türkmenistan'da Ortak Türkmen Türk Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreni yapıldı.

Başkent Aşkabat'taki Ortak Türkmen Türk Okulunda düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, büyükelçilik mensupları, öğretmenler ve veliler katıldı.

Okul müdürü Ömer Irak, yaptığı açılış konuşmasında, 12 yıllık zorlu okul müfredatını başarıyla tamamlayan mezun öğrencileri tebrik ederek, "Almış olduğunuz eğitim ve kültür, bundan sonraki eğitim hayatınızda ve yaşantınızda her şeyinizi kolaylaştıracak. 12 yıl boyunca seçkin öğretmen kadrosuyla, nitelikli eğitim programlarıyla ve okulumuzun sağladığı teknolojik eğitim altyapısıyla hem akademik hem sosyal olarak donatıldınız." dedi.

Programın devamında mezun öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler, dans performansları ve şarkılar ilgiyle izlendi.

Büyükelçi Oral mezun olan öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra öğrenciler kep atarak mezun olmanın sevincini müzik eşliğinde aile ve öğretmenleriyle paylaştı.