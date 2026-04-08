Ticaret Bakanı Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel ile Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye–Portekiz V. Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle, bugün Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Sayın Paulo Rangel ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu yıl Portekiz ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, güçlü ortaklığımıza değer veriyor ve bunun gelişerek devam etmesini diliyoruz. Sayın Bakan Paulo Rangel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, 'Türkiye-Portekiz V. Dönem JETCO Toplantısı' öncesinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gündeminde yer alan başlıkları kapsamlı şekilde ele alma fırsatı bulduk. Bu çerçevede; ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk."

Sayın Rangel ile ayrıca, iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere AB ile ilişkilerimiz kapsamında önem arz eden konuları da değerlendirdik. Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Portekiz ile karşılıklı güvene dayalı güçlü ekonomik ilişkilerimizi ve köklü kültürel bağımızı daha da ileriye taşımamız bakımından, 'JETCO Toplantısı' ile Türk ve Portekizli iş insanlarını bir araya getirecek 'Yuvarlak Masa' toplantılarının önemli katkı sağlayacağı hususunda Portekizli muhatabım ile mutabık kaldık."

Kaynak: ANKA