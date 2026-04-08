Ticaret Bakanı Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel ile Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile gerçekleştirdiği görüşmede ticaret, yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri ve enerji alanlarında iş birliğini güçlendirme konularında verimli bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye– Portekiz 5. Dönem JETCO Toplantısı kapsamında bugün Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile görüştü. Bolat görüşmeye ilişkin, "Ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Rangel ile ayrıca, iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere AB ile ilişkilerimiz kapsamında önem arz eden konuları da değerlendirdik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye–Portekiz V. Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle, bugün Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Sayın Paulo Rangel ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu yıl Portekiz ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, güçlü ortaklığımıza değer veriyor ve bunun gelişerek devam etmesini diliyoruz. Sayın Bakan Paulo Rangel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, 'Türkiye-Portekiz V. Dönem JETCO Toplantısı' öncesinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gündeminde yer alan başlıkları kapsamlı şekilde ele alma fırsatı bulduk. Bu çerçevede; ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk."

Sayın Rangel ile ayrıca, iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere AB ile ilişkilerimiz kapsamında önem arz eden konuları da değerlendirdik. Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Portekiz ile karşılıklı güvene dayalı güçlü ekonomik ilişkilerimizi ve köklü kültürel bağımızı daha da ileriye taşımamız bakımından, 'JETCO Toplantısı' ile Türk ve Portekizli iş insanlarını bir araya getirecek 'Yuvarlak Masa' toplantılarının önemli katkı sağlayacağı hususunda Portekizli muhatabım ile mutabık kaldık."

Kaynak: ANKA
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak

Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu takacak
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki

Terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki gösterdi
Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin