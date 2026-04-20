Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Arnavutluk'ta mevkidaşı Kingji ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji ile güvenlik ve savunma alanında stratejik ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Arnavutluk Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktaroğlu, Kingji ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir araya geldi.

İki ülke arasında güvenlik ve savunma alanındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Kingji, "İleri askeri eğitim ve öğretim programları aracılığıyla insan kapasitesi geliştirme konusunda işbirliğini artırmayı, ortak tatbikatlar yoluyla operasyonel birlikte çalışabilirliği artırmayı ve ortak ilgi alanlarında deneyim alışverişinde bulunmayı görüştük." ifadesini kullandı.

Kingji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine verdiği destek için minnettar olduğunu kaydetti.

Bayraktaroğlu da Arnavutluk ile askeri işbirliğini daha da derinleştirme taahhüdünü yineleyerek, bu ülkenin bölgesel ve daha geniş kapsamlı güvenliğin sağlanmasındaki aktif rolünü övdü.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Arnavutluk Savunma Bakanı Ermal Nufi ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
