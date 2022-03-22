Türkiye 'su fakiri' sınırının altında

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye'nin 105 milyar metreküp kullanılabilir tatlı su varlığına karşın, kişi başına 1240 metreküp su düştüğünü söyledi. Dr. Kesici, mülteciler ve turistler de hesaplandığında rakamın 875 metreküpe düştüğünü ve 1000 metreküp 'su fakirliği' sınırının altında kaldığını açıkladı.

TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, 1992'de Rio de Janeiro'daki Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda, 22 Mart'ın Dünya Su Günü olarak kararlaştırıldığını söyledi. Dr. Kesici, "Su, özellikle sağlıklı su, insanın yaşaması için vazgeçilmez bir nesnedir, hatta vazgeçilmezin ötesinde canlılar için de alternatifi olmayan maddedir ilkesince, giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması için 22 Mart günlerinde, dünyanın suyunun geldiği nokta değerlendirilip, çözüm ve uyarılarda bulunulmaktadır" dedi.

Dr. Kesici, her alanda aşırı su kullanımının sürmesinin, doğal su kaynaklarında, havada, toprakta nemin azalmasına neden olduğunu belirterek, 2030 yılı sonrasına 'kıtlık-kuraklık' çeken bir ülke haline gelineceğinin öngörüldüğünü açıkladı. Kirlenen, ekosistemi yok edilen bir su kaynağını temizlemek ve orijinal haline getirmenin neredeyse imkansız ya da çok zor ve pahalı olduğunu da kaydeden Dr. Kesici, doğal göllerin neredeyse yüzde 80'inin ciddi kuruma tehdidi altında olduğunu sözlerine ekledi.