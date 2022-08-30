Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan altıncı uçağın da Pakistan'a hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan altıncı uçağın da Pakistan'a hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 6'ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca uçağın hazırlanış sürecine dair görüntülere yer verildi.
Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel