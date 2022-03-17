Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrini ziyaret etti

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrini ziyaret etti

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde resmi temaslarda bulundu.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde resmi temaslarda bulundu.

Girgin, burada Una-Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ruznic ile bir araya geldi.

Büyükelçi Girgin, Türkiye'nin, Bosna Hersek'te turizm ve tarımın gelişmesinde yardımlarının devam edeceğini ve Bihaç'taki Fethiye Camisi'nin yenilenmesine destek vereceğini belirtti.

Tarım alanındaki yatırımların desteklendiğini aktaran Girgin, "Bunun haricinde, Una-Sana Kantonu Emniyet Müdürlüğüne mülteci krizi kapsamında ekipman desteğinde bulunduk. Bu yardımlarımız devam edecek. Bu kanton turistik zenginliklerle dolu ve bu alanda da desteklerimiz olacak." dedi.

Ruznic ile bir araya gelmesinin ardından, Bihaç Müftülüğünü ziyaret eden Girgin, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Sanski Most şehrindeki alışveriş merkezinin inşaatına destek verdiğinin altını çizdi.

Bihaç Müftüsü Mehmed Kadric, "Fethiye Camisi'nin restorasyonu için başvurumuzu yaptık. Türkiye'nin bu konudaki desteklerini bekliyoruz. Sırp Cumhuriyeti'nde bir mektebin yapılmasına Diyanet Vakfının verebileceği destekler üzerine de konuştuk." ifadesini kullandı.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Saraybosna, Büyükelçi, Fethiye, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title