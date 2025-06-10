Türkiye'nin Maldivleri: Atatürk Barajı Yaz Aylarında Büyüleyici Güzelliği ile Dikkat Çekiyor

Türkiye'nin Maldivleri yaz aylarında bir başka güzel

ADIYAMAN - Yeşil ve mavi renkli gölü ve beyaz sahili ile Maldiv adalarını anımsatan Atatürk Barajı, yaz aylarında göz alçı güzelliği ile dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinin Atatürk Barajı'nda ki adalar, yarım adalar ve bembeyaz kıyıların büyüleyici güzelliği dron kamerasıyla gözler önüne seriliyor.

Mavi, yeşil ve beyazın muhteşem uyumunun yansıdığı kamere görüntülerinde, suyla toprağın buluşması adeta resmediliyor. Adalarda açan çiçekler ise görsel bir şölen sunuyor.

Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı'nda Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alıyor.

Atatürk Barajı 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olup, uzunluğu 180 kilometre ve toplam su hacmi 48,5 milyar metreküptür.