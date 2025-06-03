Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, Kırgız Milli Üniversitesini Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, Kırgız Milli Üniversitesini Ziyaret Etti
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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgız Milli Üniversitesinin 100. yıl kutlamaları kapsamında üniversiteyi ziyaret etti. Büyükelçi Ökem, Türkiye-Kırgızistan eğitim işbirliğini vurguladı ve Türk kültürünü tanıtma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, 100'üncü yılını kutlayan ve Türk dünyasının büyük şairi ve filozofu Yusup Balasagun (Yusuf Has Hacib) adını taşıyan Kırgız Milli Üniversitesini (KMÜ) ziyaret etti.

Kırgız Milli Üniversitesi'nde, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem ve beraberindeki Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir, Türkiye Türkçesi Eğitim ve Öğretim Merkezi (TTÖMER) Müdürü İlyas Süt ve Bişkek'teki Türk okullarının yetkilileri için karşılama töreni düzenlendi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Dogdurbek Çontoyev, davetlilere, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2017'de donanımı sağlanan Prof. Dr. Aziz Sancar Uzaktan Eğitim Merkezini ve Türkiye Türkçesi eğitimi verilen sınıfları gösterdi.

Ayrıca Türkiye'nin kurumları tarafından üniversitede uygulanan projelere ilişkin sunum yapan Çontoyev, Büyükelçi Ökem'e Kırgız geleneksel kıyafetini giydirdi.

Daha sonra, Ökem ve Çontoyev, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren TTÖMER sertifika törenine katıldı.

Büyükelçi Ökem, burada Kırgız öğrencileri tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ökem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf Balasagun Kırgız Milli Üniversitesinde akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki birinci işbirliği konusunun eğitim olduğunu vurgulayan Ökem, "İki halkın dili aynı. Birbirimizin lehçesini öğrenmek, beraber çalışmak ve aynı düşüncülerle bir araya gelmek birinci adımdır." dedi.

Üniversitesinin bu yıl kuruluşunun 100'üncü yılını kutladığını söyleyen Çontoyev de Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem'i üniversitesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çontoyev, bugünkü görüşmede, Türkiye tarafından üniversitenin kalkınmasına yönelik yapılan katkıların önemini vurguladıklarını kaydetti.

TTÖMER Müdürü Süt ise TTÖMER olarak Kırgızistan'da Türkiye Türkçesini öğrettiklerini ve Türk kültürünü tanıttıklarını, bu yıl ülkenin 10 farklı şehrinde yaklaşık 7 bin kişiye Türkiye Türkçesi öğrettiklerini aktardı.

Kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamalarının ilk etabını 29 Mayıs'ta yapan üniversite, ikinci etabını 31 Ağustos ve son etabını da 25 Ekim'de yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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