Türkiye Maarif Vakfı Cibuti'de Yeni Eğitim Kampüsünü Açtı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika'da yürüttüğü eğitim diplomasisi çalışmaları kapsamında Doğu Afrika'nın stratejik ülkesi Cibuti'de 9 bin metrekarelik alana kurulan yeni kampüsünü hizmete açtı.

TMV'den yapılan yazılı açıklamaya göre Cibuti'deki yeni kampüsün açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Mohamed Mahamoud, Cibuti Yükseköğretim Bakanı Dr. Nabil Mohamed Ahmed, Cibuti Aile ve Kadın Bakanı Mouna Osman Aden, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile çok sayıda büyükelçi ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.

Açılışta konuşan Özdil, Vakfın 2017 yılından bu yana Cibuti'de faaliyet gösterdiğini belirterek, iki ülke arasındaki dostluğa yakışan modern kampüse kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özdil, yeni kampüsün Türkiye'nin eğitim anlayışını ve TMV'nin değerlerini yansıttığını ifade ederek, "Bu kampüs, öğrencilerimiz ve aileleri için hedeflediğimiz nitelikli ve kapsayıcı eğitimi hayata geçirmemizi sağlayacak." dedi.

Vakıf olarak 2016 yılından bu yana istikrarlı biçimde büyüdüklerini belirten Özdil, bugün 64 ülkedeki yaklaşık 600 okulda 70 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını kaydetti.

Bu büyümenin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Özdil, "Gerçek büyüme, güven, işbirliği ve karşılıklı saygıyla beslenen derin köklere dayanır." ifadesini kullandı.

Özdil, Maarif okullarının her ülkenin toplumsal dokusuna uygun biçimde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Maarif okullarını farklı kılan, her duruma uyarlanmış insani yaklaşımıdır. Tek bir model dayatmayı değil yerel toplulukların gerçek ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Amacımız, yerel değerlere dayanan ve dünyaya açık, kaliteli bir eğitim sunmak." değerlendirmesinde bulundu.

Özdil, eğitim programlarının esnek ve dinamik yapısıyla öğrencilerin meraklı, açık fikirli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini amaçladıklarını vurguladı.

Çok dilliliği de teşvik ettiklerini belirten Özdil, "Ulusal bağlamlara uyum sağlarken evrensel öğrenci profili geliştiririz. Öğrencilerimiz, ana dilleri ve Türkçenin yanı sıra İngilizce veya Fransızca gibi başka bir uluslararası dili öğrenirler." dedi.

"Bir gün Gazzeli çocuklara da hizmet veren okullar açmayı umuyoruz"

Özdil, buraya gelmeden önce İstanbul Havalimanı'nda Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukaya dikkati çekmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin dönüşüne tanık olduğunu söyledi.

Bunun kendisini derinden etkilediğini dile getiren Özdil, "Bir gün Gazzeli çocuklara da hizmet verecek benzer okulların açılışını birlikte kutlayabilmeyi umuyorum." diye konuştu.

Türkçe eğitimi protokolü imzalandı

Özdil, ziyareti kapsamında Cibuti Silahlı Kuvvetleri ile Türkçe kursu düzenlenmesine ilişkin protokol imzaladı.

Kurstan mezun olan askerlerin Milli Savunma Bakanlığı protokolü çerçevesinde ileri seviye dil ve mesleki eğitim için Türkiye'ye gönderilecekleri belirtildi.

Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Cibuti Maarif Okulları, 2017'den bu yana okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veriyor. Yeni kampüsle birlikte lise kademesi de öğretim yelpazesine eklendi.

9 bin metrekarelik alanda kurulan yeni kampüs, modern laboratuvarlar, bilişim teknolojileri ve robotik sınıflarıyla donatıldı. Kurum, uluslararası Pearson Edexcel akreditasyonuna sahip olup teknoloji, sanat ve sporu bir arada sunan eğitim modeliyle öne çıkıyor.

Uluslararası Cibuti Maarif Okulları, 2024-2025 öğretim döneminde Science Fest Libreville Ülke Ödülü ile Science Fest Abidjan Robotik ve Bilgisayar Alanı İkincilik Ödülü'nü kazanarak uluslararası yarışmalarda başarı elde etti.

Türkiye Maarif Vakfı, Cibuti'de örgün eğitimin yanı sıra kültürel faaliyetler de yürütüyor. Vakıf, Türk Kültürü Günü, Türkçe Konuşma Kulübü ve Türkçe film gösterimleri gibi etkinliklerle Cibutili öğrencilerin ilgisini çekiyor.