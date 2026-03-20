Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıya saldırısını güçlü şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını tehlikeli bir tırmanma olarak değerlendirip güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada, uluslararası toplumun ve hukukun ihlallerinin sona ermesi çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak gördüklerini ve bunu güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Bakanlık, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağrıldığı açıklamada, bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının öneminin altı çizildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu ileri sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da ülkenin güneyinde askeri altyapıyı hedef alan İsrail saldırısını kınamıştı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
