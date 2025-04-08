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Türkiye İşçi Partisi'nden Mahir Polat'a Destek Açıklaması

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Türkiye İşçi Partisi, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutukluluğuna tepki göstererek, mahkeme kararı olmadan devam eden tutukluluğun işkence olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutukluluğunun devam etmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Hakkında mahkumiyet kararı dahi bulunmayan Mahir Polat'a yapılan işkencedir. Tutukluluk durumuna derhal son verilmelidir" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 19 Mart darbe girişiminden bu yana ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen Silivri'de tutuluyor. Hakkında mahkumiyet kararı dahi bulunmayan Mahir Polat'a yapılan işkencedir. Tutukluluk durumuna derhal son verilmelidir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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