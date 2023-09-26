Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği yarışmanın galiplerine ödülleri takdim edildi

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen '27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödül alan isimler törenle ödüllerini aldı. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Oğuz Göksu, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov ve Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecit gibi isimler katıldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin düzenlediği "27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması"nın galiplerine ödülleri törenle takdim edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Oğuz Göksu, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecit ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, kendisinin de bir süre medya sektöründe çalıştığını belirterek "Hayatı, hayatın içinde olan her şeyi sizler olmasanız hiç kimsenin fark edebilmesi mümkün değil." dedi.

Yumaklı önceki yıllarda kameraların daha ağır olduğunu hatırlatarak "Siz emektar kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Burada ödül alanlar ya da almayanlar çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz." diye konuştu.

Bazı galiplere ödüllerini takdim eden Yumaklı, omzuna kamera alarak salonda bulunanları görüntüledi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ise konuşmasında bu yıl yarışmayı "Zoom Türkiye" ve "Zoom Azerbaycan" olarak 2 başlıkta gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin Azerbaycan ve Türk medyasınca dünyaya anlatıldığını hatırlatan Polatel, "Bu yarışmamızda odağımız Karabağ'dır." diye kaydetti.

Anadolu Ajansına 8 ödül

"27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) 8 ödül aldı.

"Serbest Haber" kategorisinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşananları görüntüleyen AA kameramanı Yunus Emre Günaydın "Yıkımdan ölüme" rumuzlu haberiyle birincilik kazandı.

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteci eşleriyle yapılan röportajları konu alan "Kumru" rumuzlu haberiyle AA kameramanı Tayyib Hoşbaş "Röportaj Haber" kategorisinde birinci oldu.

"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde Ankara'da şiddetli yağış sonrası yaşananları görüntüleyen AA kameranı Hakan Dündar "Bardaktan boşaltırcasına" rumuzlu görüntüsüyle üçüncülük elde etti.

Güney Kutbu'nda yapılan araştırmayı haberleştiren AA foto muhabiri Şebnem Coşkun, "Dünyanın geleceğine ışık tutan yolculuk" rumuzlu görüntüsüyle "Yılın Özel Haber" kategorisinde üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

"Drone Serbest" kategorisinde deprem sonrası Adıyaman'ı havadan görüntüleyen AA kameramanı Alican Ocak "Adıyaman" rumuzlu haberiyle ikinci, "Drone Haber" kategorisinde Niagara Şelalesi'ni farklı bir bakış açısıyla görüntüleyerek haberleştiren AA kameramanı Vural Elibol "Kristal Niagara" rumuzlu haberiyle üçüncü oldu.

AA muhabiri Ömer Yasin Ergin "Berna Öğretmenin Kış Mesaisi" rumuzlu haberi ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ödülü, AA foto muhabiri Özkan Bilgin ise "Arı adam" rumuzlu haberiyle Şeker İş Sendikası özel ödülüne layık görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ödül alan AA muhabirleriyle bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Yarışmada ödül alan diğer isimler ise şöyle:

"(Yılın Haber Görüntüsü) kategorisinde İhlas Haber Ajansından Gürkan Sayın, NTV'den Timuçin İlbaylı. 'Özel Haber' kategorisinde A Haber'den Gökhan Arıkan, CNN Türk'ten Buğra Benlioğlu ve Haber Global'den Murat Karataş. 'Serbest Haber' TRT Haber'den İhsan Kırkbeşoğlu ve Duygu Özdemir, A Haber'den Murat Sekban. 'Spor Haber' kategorisinde 24 TV'den Dursun Şahin. 'Drone Haber' kategorisinde CNN Türk'ten Halil Kahraman, TRT Haber'den Seyit Taşdelen. 'Drone Serbest' kategorisinde TRT Haber'den Mikail Sevinç, İhlas Haber Ajansından Ahmet Faruk Sarıkoç. 'Dizi Haber' kategorisinde Haber Global'den Mehmet Altunışık, ATV Haber'den Barış İbiş ve Şükran Uslu, TRT Haber'den İhsan Kırkbeşoğlu ve Sabahnur Sayılgan. 'Canlı yayın haber bağlantı' kategorisinde A Haber'den Esra Arpa ve Yüksek Akalın, Bengü Türk Tv'den Özbey Özay ve Güven Erdoğan, TRT Haber'den Aykut Olgun ve Emre Yüncü. 'Haber Program' kategorisinde TRT World'den Hamdullah Hakan Hocaoğlu, TRT program yapımcısı Ferhat Yalçıner. 'Haber Kurgu' kategorisinde CNN Türk'ten Onur Kurt."

CNN Türk'ten Fulya Öztürk, ATV Haber'den Arif Soner Kalkan ve Samed Öztaylan, FOX TV'den Çağlar Güner ve Nazlı Yerebasmaz, ATV Haber'den Ozan Ulaş Caymaz, Show TV'den Mustafa Mandev ve Fatih Günal, TRT Haber'den Fatih Ayaz da özel ödüllerin sahibi oldu.

Hatay'da depremde ailesini kaybeden Haber Global muhabiri Hasan Uylaş, ailesini kaybettiği sokaktan yayın yapması, yaşananları ve yaşadıklarını kesintisiz ekrana aktarmasından dolayı kameraman Aydın Korkmaz ile jüri özel ödülüne layık görüldü.