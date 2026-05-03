Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanlığına Zihni Oğuz Akın seçildi

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin (THKD) yeni başkanı Zihni Oğuz Akın oldu.

THKD'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda yapıldı.

Mevcut başkan Aytekin Polatel'in aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Zihni Oğuz Akın ve İbrahim Kördemirci yarıştı.

Akın'ın 339, Kördemirci'nin 191 oy aldığı seçimde, Zihni Oğuz Akın THKD başkanlığına seçildi.