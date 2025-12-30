Haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 357 DEAŞ şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, emniyet birimleri ve istihbaratın koordinasyonu ile yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 357 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını belirtti.

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
