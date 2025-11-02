Haberler

Sınırımızda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Sınırımızda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye-Ermenistan sınırında 18.49'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan sarsıntı, 6.52 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Türkiye Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi konuşurken; bir deprem haberi daha geldi.

SINIRDA KORKUTAN DEPREM

Bu kez deprem ülke sınırında gerçekleşti. Türkiye- Ermenistan sınırında 18.49'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sınırda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti

İlk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı

5 gollü nefes kesen maç! İlk 3 puanlarını son dakikalarda aldılar
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.