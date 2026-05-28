TDV, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı. Veteriner hekimler gözetiminde kesilen kurbanlıkların etleri, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. TDV yetkilileri, 2026 yılında 85 ülkede sürdürülen bu hayır faaliyetine destek veren bağışçılara teşekkür ederek tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

TDV ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri gözetiminde Edremit ilçesindeki Van Et Entegre Tesisleri'ndeki kesimin ardından kurban etlerini paketledi.

Ankara'dan Van'a gelen 7 kişilik ekip, kesilen kurbanlıkların etlerini kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

TDV Yönetim Hizmetleri Müdürü Lütfullah Sarıgül, AA muhabirine, TDV olarak 2026 yılında kurban kesim organizasyonu kapsamında 85 ülkede çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Programın yurt içi ayağını temsilen Van'a geldiklerini ifade eden Sarıgül, "Veteriner hekimlerimizin gözetiminde İslami usul ve esaslara uygun olarak titizlikle belirlediğimiz kurbanlıklarımızın kesim işlemi tamamlanmıştır. Halihazırda yereldeki çalışma arkadaşlarımızın tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere şu an kurbanlık etlerimizi teslim etme aşamasındayız. Bu hayır faaliyetinde emeği geçen, katkısı bulunan başta bağışçılarımızdan ve gönüllülerimizden Rabb'im razı olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
