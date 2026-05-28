TDV, Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Türk Diyanet Vakfı, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Vakıf ekipleri, farklı bölgelerde kesim yaparak yardım ulaştırdı ve organizasyon yarın da devam edecek.

TDV ekipleri, Lübnan'ın farklı bölgelerinde kestikleri kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Organizasyon yarın da devam edecek.

TDV ekibinde yer alan Bilal Özer, AA muhabirine, Lübnan'da kurban organizasyonu kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özer, dağıtımların Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde sürdüğünü kaydederek, Türk Diyanet Vakfının her yıl daha fazla bağışçıya ulaşarak yardım faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediğini belirtti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
