AKSARAY (İHA) - Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildi

AKSARAY Türkiye'nin en az yağış alan illerinden biri olan Aksaray'da ağaç verimliliği ve yetiştirilmesinde başarıya ulaşılması için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından farklı bir yöntem geliştirilerek malçlama yöntemi ile 200 bin fidan dikildi. Bu yöntem sayesinde verimlilikte yüzde 90 başarıya ulaşıldı.

Yüzlerce yıl önce "Yeşil Aksaray" olarak bilinen Aksaray'da yeniden "Yeşil Aksaray" ismine ulaşılması için çalışma başlatan Orman İşletme Müdürlüğü geliştirdiği yeni bir yöntemle verimlilik ve yetiştirmede yüzde 90 başarıya ulaştı. Özellikle çilek üreticilerinin kullandığı malçlama yöntemi ile ağaç dikimi gerçekleştiren Orman İşletme Müdürlüğü, fidanların etrafını tamamen poşetle örterek güneşle oluşan terleme ile susuzluk ihtiyacını gidermiş ve sıcak bir iklim oluşmasını sağlıyor. Bu yöntemde geçen yıl yaptığı çalışmalarda yüzde 90 başarı elde eden Orman İşletme Müdürlüğü bu yıl aynı yöntemle 200 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Konuyla ilgili bilgiler veren Orman İşletme Müdürü Abidder Yurtman, "Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü olarak 1980'li yıllardan bu tarafa yapılmış olan ağaçlandırma çalışmalarının uygulama sahası içindeyiz. O günden bugüne yapılan çalışmalar iklim ve yağış sıkıntılarından dolayı istenilen başarıya ulaşılamamış biz burada farklı bir yöntem deneyerek başarı oranını yükseltmek adına yapabileceğimiz uygulamaları denemek istedik. 2021 yılında küçük bir alanda yapmış olduğumuz denemede başarıyı oldukça iyi yakaladık. Yüzde 90 oranında başarıyı yakaladığımız için daha geniş alanda bu uygulamayı devam ettirmek istedik. Hicip ağaçlandırma saha dediğimiz bu sahada tarımda kullanılan çilekteki malçlama sitemine benzer bir sistem olan terasların tamamını naylonlarla kapatarak toprağın rutubet kaybının önüne geçerek topraktaki otlanmayı önleyerek güneşinde etkisi ile terleme yapıp bitkinin su açığını kapatmak için bir çalışma denedik. Bu dönemimizde inşallah burada biz başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz. Özellikle bu konuda bize naylon alımında çok büyük destekleri olan Hicip Ağaçlandırma Platformu üyelerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeşil Aksaray'ın oluşması için bu yıl yaklaşık 200 bin fidanı toprakla buluşturduk. Sonbaharda eksik kalan yerlerimize fidan dikimini yapacağımız çalışmalarla bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah istediğimiz başarıyı yakalayacağız" dedi.