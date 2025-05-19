Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı Washington'da Yapılacak

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı Washington'da Yapılacak
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Türkiye ve ABD'nin Suriye politikalarını ele almak üzere düzenlenen toplantı, DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin güvenliği gibi konuları gündeme getirecek.

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının yarın ABD'nin Washington kentinde düzenlenmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau'nun eş başkanlıklarında kurumlar arası formatta gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Türkiye ve ABD'nin Suriye politikalarındaki önceliklerinin üzerinde durulması, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine dönük işbirliği imkanlarının ele alınması öngörülüyor.

DEAŞ'la ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin toplantının gündeminde yer alacak konuların başında gelmesi beklenirken, bu çerçevede, Türkiye tarafından son dönemde DEAŞ'la mücadele bağlamında Suriye yönetimine verilen destek ve öncülük edilen bölgesel çabalar ele alınacak.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplar kapsamında işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca ABD tarafının, Suriye'deki askeri birliklerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

ABD ile Suriye arasında liderler düzeyinde doğrudan angajmanın başlatılmasının ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının hemen ardından tertiplenmesi açısından toplantı büyük önem taşıyor.

Bu çerçevede, toplantıda Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması bağlamında izlenecek süreç ve takvimin de ele alınması planlanıyor.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, görüşmeler kapsamında, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması suretiyle, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla siyasi ve ekonomik konular ile güvenlik alanında ABD'yle çok boyutlu eş güdüme verdiği önemi vurgulaması bekleniyor.

Yılmaz'ın, Suriye'nin içinden geçmekte olduğu tarihi sürecin, ülkenin tüm terör unsurlarından arındırılmasıyla sonuçlanması yönünde Türkiye'nin beklentisini paylaşması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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