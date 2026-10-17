Türk Tarım Orman Sendikası Sarıkamış'ta toplantı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk Tarım Orman Sendikasınca (Türk Tarım Orman-Sen) Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "İşyeri Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Sarıkamış Kayak Merkezinde hizmet veren bir otelde düzenlenen toplantıya, Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Ağrı, Artvin, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars ve Van illerinden gelen Şube ve İl Başkanlarıyla sendika temsilcileri katıldı.

Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, yaptığı açıklamada, temsilcilerle kamu çalışma hayatı ve sendikal mücadeledeki çalışmalar hakkında eğitim ve istişare ettiklerini söyledi.

Demirci, böyle büyük bir toplantının şehitler diyarı Sarıkamış'ta düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Misafirperverlikleri için ilçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve Sarıkamış halkına, teşkilatımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Toplantımızın teşkilatımıza ve kamu çalışanlarına hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Sendikanın Sarıkamış Temsilcisi Erol Turut da toplantının Sarıkamış'ta düzenlenmesinin gurur verici olduğunu ifade ederek, "Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor birliğimizin daim, mücadelemizin muzaffer olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA