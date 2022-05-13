'Türk Tarih Kurumu'nda Süheyl Ünver Sanat Koleksiyonu' eseri tanıtıldı

Yazar Süheyl Ünver anısına hazırlanan, " Türk Tarih Kurumu'nda Süheyl Ünver Sanat Koleksiyonu" adlı eserin tanıtım toplantısı Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde yapıldı.

Etkinliğe, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin'in yanı sıra Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kızı, yazar Gülbün Mesara, yazar Ersu Pekin ile çok sayıda akademisyen ve tarih meraklısı katıldı.

Etkinlikte konuşan Çetin, Süheyl Ünver'i anlamak için onun vasiyetini anlamak gerektiğini belirterek, Ünver'in vasiyetinde geçen şu ifadeleri paylaştı:

"Sakın beni öldü sanmayın. Hayatımın yaşanmış seneleri, Süleymaniye Kütüphanesi'nde, arşivde, hatıra defterimin içinde. Benim için konuşma yapmaya lüzum yok. Benim yazdıklarımdan bahsetmeyeyim. Seçtiğim konular üzerinde laf olsun diye konuşmayın. Boş vakit geçirmeyin. Benim gibi her şeyi değerlendirin. İnanın ki insanları bıktıracak kadar çok yaşarsınız."

Birol Çetin, Ünver'in, bilim ve sanatta yüksek mertebelere ulaşmasının geleneksel tedrisattan geçmiş olmasının bir neticesi olduğuna dikkati çekerek, yazarın Türk Tarih Kurumu'nda da 1942'den 1983'e kadar asli üye olduğunu söyledi.

Yazar Ünver'in Türk Tarih Kurumu'ndaki sanat koleksiyonuna ilişkin de bilgi veren Çetin, "365 dosya, 1219 karakalem ve sulu boya resimlerle tezyini sanatlardan oluşan bir koleksiyon bize bağışlandı. Titiz bir çalışma sonucu 'Kent Görünümleri', 'Kitap Sanatları ve Hat', 'Mimari Süslemeler' ile 'Diğer Sanatçıların Eserleri' başlıklı 4 ciltlik eser ortaya çıktı. Emeği geçen insanlara, başta Gülbün Hanım'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Yazar Gülbün Mesara ise babasının, "Bu milletten aldığımı, milletime sunuyorum" düşüncesiyle birçok alanda çalışmaları olduğunu dile getirerek, "Çok yönlü bir entelektüeldi ve çok büyük bir koleksiyonu vardı. O arşivin, heba edilmesini önlemek adına, Süleymaniye Kütüphanesi'nde onun adına kurduğumuz odada toplanmasını istiyordu." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Doç. Dr. Aslıhan Ertmen moderatörlüğünde düzenlenen panelde, yazar Ersu Pekin ve Gülbün Mesara, eserin ortaya çıkış sürecini anlattı.