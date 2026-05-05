Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin Üçüncü Toplantısı Ankara'da Yapılacak

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin üçüncü toplantısı yarın Ankara'da yapılacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un eş başkanlıklarında yapılacak.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016 yılında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan bir iş birliği ve istişare mekanizması olduğunu belirten yetkilli, "Konsey'in ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara'da, ikinci toplantısı 18 Mayıs 2025 tarihinde Riyad'da gerçekleştirilmişti. Konsey bünyesinde Siyasi ve Diplomatik Komite, Askeri ve Güvenlik Komitesi, Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi, Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi ve Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi olmak üzere, iki ülkeden ilgili kurumların katıldığı beş alt komite yer almaktadır. Toplantı vesilesiyle, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilecek

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında her alanda gelişen ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacak iş birliği imkanları kapsamlı biçimde ele alınacak. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi bünyesindeki komitelerin çalışmalarının gözden geçirileceği görüşmelerde Fidan, bölgedeki mevcut gelişmelerin, bağlantısallık alanındaki iş birliğinin stratejik önemini bir kez daha teyit ettiğini vurgulayacak.

Bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesinin elzem olduğuna işaret edecek olan Fidan, ABD ile İran arasında süren temas ve görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanmasını teminen, Türkiye'nin yapıcı bir çerçevede katkı sağlamayı sürdürdüğünü dile getirecek. Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerektiğine dikkat çekecek.

Fidan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de süren ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki hukuksuz eylemleri karşısında iki devletli çözüm vizyonunun kararlılıkla savunulmasının önemini vurgulayacak. Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik olarak yürütülen görüşmeler ile Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunacak olan Fidan, İsrail'in Lübnan'daki işgali karşısında uluslararası toplumun daha caydırıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydedecek.

Kaynak: ANKA