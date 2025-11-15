Türk Sanat Müziğinin Usta İsmi Muazzez Abacı'nın Cenazesi Türkiye'ye Getirildi
ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Türk Hava Yolları ile İstanbul'a ulaştırıldı. Usta sanatçının cenazesi yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
ABD'de hayatını kaybeden Türk Sanat Müziğinin büyük ismi Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi.
Muazzez Abacı, 5 Kasım'da kızını görmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirmişti. Kaldırıldığı hastanede stent takılan sanatçı böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle 12 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Abacının cenazesi gerekli işlemlerin ardından bugün saat 15.30'da Türk Hava Yolları (THY) ile Washington'dan İstanbul'a getirildi. Cenaze daha sonra ailesi tarafından teslim alındı. Usta sanatçı için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören yapılacak ve daha sonra son yolculuğuna uğurlanacak.
