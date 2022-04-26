Türk parlamenterin ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin hazırladığı rapor AKPM'de onaylandı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu üyesi, AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin, sosyal kökene dayalı ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin hazırladığı ve AKPM'ye sunduğu rapor kabul edildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AKPM İlkbahar Genel Kurulu'nda rapor 86 "evet" oyuyla onaylandı. Bir parlamenter ise çekimser oy kullandı. Raporda, sosyal kökene dayalı ayrımcılığın uluslararası hukukta yasaklandığı ancak çok az Avrupalı ülkenin bu ayrımcılığı yasalara eklediğini belirtildi. Bu ayrımcılığa yasalarla ve belirli politikalarla mücadele edilmesi gerektiği ifade edilen raporda, kamu politikaların bu ayrımcılığı dikkate almadığında buna karşı etkili mücadele edilemeyeceği kaydedildi.

Böke, oylamadan önce yaptığı konuşmada AKPM'ye sunduğu raporun sosyal kökene dayalı ayrımcılığa karşı mücadele etmek yasal ve ekonomik politikalar önerdiği belirtti. Bu ayrımcılıkla mücadelenin aynı zamanda sosyal ve ekonomik adaletsizliklerle mücadele etmek anlamına geldiğini ifade eden Böke, sosyal kökene dayalı ayrımcılığın ekonomiye ve politikaya olumsuz etkileri bulunduğunu söyledi. Böke, bu ayrımcılığın aynı zamanda gelir adaletsizliğine ve sosyal dışlanmaya yol açtığını kaydetti.

Bu durumun demokrasi üzerinde önemli riskler oluşturduğunu ifade eden Böke, bu sorunlara çözüm bulunması gerektiğini, bunun için hukuki ve yasal çalışmaların yapılması ve politikaların belirlenmesi gerektiğini söyledi.