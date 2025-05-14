Türk Kızılayı'ndan Özel Eğitim Öğrencilerine Ziyaret
Türk Kızılayı Polatlı Şubesi, Engelliler Haftası kapsamında Kartaltepe Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi ve etkinlikler düzenledi.
Türk Kızılayı Polatlı Şubesi heyeti, Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim öğrencilerini ziyaret etti.
Kartaltepe Özel Eğitim Anaokulu ziyaretinde öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Öğrenciler için palyaço gösterisi sunuldu, el becerilerini geliştirici etkinlikler yaptırıldı.
Türk Kızılay Derneği Polatlı Şube Başkanı Süleyman Yiğit, dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli faaliyetler düzenlediklerini, onlara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Okul müdürü Mevlüt Genç ise bu tür faaliyetlerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını belirtti.