Türk Kızılay ve TDV, Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay tarafından kesilen 50 büyükbaş kurbanın etleri, Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Türk Kızılayın Bosna Hersek'teki kurban eti dağıtım faaliyetlerine, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı da katıldı.

Saygılı, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılayın bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, 128 bin kurban hissesi vekaleti aldığını ifade etti.

"Milletimizin emanetini yerine ulaştırmak en büyük amacımızdır"

TDV'nin 2024 Vekaletle Kurban Programı kapsamında, Bosna Hersek'teki kurbanlar, Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği gözetiminde başkent Saraybosna'nın yanı sıra Visoko, Zenica, Doboj, Zepce, Banja Luka ve Prnjavor'da kesildi.

Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban faaliyetini, deprem bölgesi başta olmak üzere hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlediği organizasyonlarla sorunsuz şekilde yerine getirme gayretinde olduğunu belirtti.

Güvenç, program kapsamında, Bosna Hersek genelindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Milletimizin emanetini yerine ulaştırmak en büyük amacımızdır." diye konuştu.???????