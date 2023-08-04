Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Fikret Doğruyol Göreve Başladı

Güncel Haberler

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanlığı görevini Mustafa Sarılar'dan devralan Fikret Doğruyol, görevine başladı. Sarılar, yaptığı konuşmada Kızılay'ın ailesi olduğunu ve birlikte hareket edeceklerini belirtti. Doğruyol ise görevini layıkıyla yapmaya çalışacağını ifade etti.

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Fikret Doğruyol, görevi Mustafa Sarılar'dan devraldı.

Kentteki bir tesiste düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Sarılar, yaklaşık 10 yıldır yaptığı başkanlık görevini Kızılay Genel Merkez Yönetiminde yer almasından dolayı Doğruyol'a devrettiğini söyledi.

Görev sürecinde yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Sarılar, "Kızılay olarak bir aile olduğumuz için yine hep beraber Kızılay'ın menfaatine, şehrimizin menfaatine yapılacak her türlü işlerde, organizasyonlarda birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Fikret Doğruyol ise devraldığı görevi layıkıyla yapmaya çalışacağını belirtti.

Devraldığı bayrağı daha ileri taşımayı hedeflediğini aktaran Doğruyol, "Verilen görevden dolayı yönetim kuruluma, başkanıma teşekkür ediyorum. Elimden gelen gayreti göstereceğim inşallah, hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Kızılay Sarılar Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title