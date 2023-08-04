Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Fikret Doğruyol Göreve Başladı

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanlığı görevini Mustafa Sarılar'dan devralan Fikret Doğruyol, görevine başladı. Sarılar, yaptığı konuşmada Kızılay'ın ailesi olduğunu ve birlikte hareket edeceklerini belirtti. Doğruyol ise görevini layıkıyla yapmaya çalışacağını ifade etti.

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Fikret Doğruyol, görevi Mustafa Sarılar'dan devraldı.

Kentteki bir tesiste düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Sarılar, yaklaşık 10 yıldır yaptığı başkanlık görevini Kızılay Genel Merkez Yönetiminde yer almasından dolayı Doğruyol'a devrettiğini söyledi.

Görev sürecinde yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Sarılar, "Kızılay olarak bir aile olduğumuz için yine hep beraber Kızılay'ın menfaatine, şehrimizin menfaatine yapılacak her türlü işlerde, organizasyonlarda birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Fikret Doğruyol ise devraldığı görevi layıkıyla yapmaya çalışacağını belirtti.

Devraldığı bayrağı daha ileri taşımayı hedeflediğini aktaran Doğruyol, "Verilen görevden dolayı yönetim kuruluma, başkanıma teşekkür ediyorum. Elimden gelen gayreti göstereceğim inşallah, hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.