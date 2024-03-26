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Türk Kızılay Malatya Şubesi Depremzedelere İftar Verdi

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Türk Kızılay Malatya Şubesince, Kaynarca-1 Konteyner Kent'te yaşayan depremzedelere iftar verildi.

Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte düzenlenen iftar programında konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Malatya'da iftar verdiklerini söyledi.

Zor günlerde insanların yanında olmak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Sarılar, "Ramazanın manevi ikliminde yardımlaşma ve dayanışmanın gücüyle beraberce yaraları saracağız. Güzellikleri siz kıymetli hemşerilerimizle paylaşacağız. Ülkemizde büyük depremlerin oluşturduğu etkileri hafifletmek isteyen Türk Kızılay olarak vatandaşlarımız için tüm imkanları seferber ettik." diye konuştu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, iftar öncesi vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Programda çocuklar için çeşitli gösteriler yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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