Türk-İş: Açlık Sınırı 34 Bin 587 TL'ye Yükseldi

(ANKARA) - TÜRK-İŞ, Nisan 2026 itibarıyla açlık sınırını 34 bin 587, yoksulluk sınırını ise 112 bin 661 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, bu aya ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" hesaplamasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarını ifade eden "açlık sınırı", bu ay 34 bin 587 liraya yükseldi. Araştırmada, açlık sınırının 28 bin 75 lira olan asgari ücreti 6 bin 512 lira aştığına dikkati çekildi.

Gıda ile birlikte barınma, ulaşım, giyim, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçların yer aldığı "yoksulluk sınırı" ise 112 bin 661 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 44 bin 802 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in verileri, temel gıda grubundaki fiyat artışlarının bu ay da sürdüğünü ortaya koydu. Ankara'da dört kişilik bir ailenin gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 5,47 yükseldi. Gıdada yıllık artış yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA