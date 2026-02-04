Türk hekimler Burkina Faso'da ikinci böbrek nakli ameliyatına imza attı

Türkiye Organ Nakli Vakfı heyeti, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ikinci seri böbrek nakli ameliyatlarına başladı.

Burkina Faso'daki ilk böbrek nakli ameliyatını 2025'te gerçekleştiren Türk organ nakli ekipleri, ülkenin başkenti Vagadugu'da ikinci seri ameliyatları gerçekleştirdi.

Burkina Faso Sağlık Bakanlığına bağlı CHU-Tengandogo Üniversite Hastanesi'nde nakilleri yapan Türk hekimler, başarılı geçen operasyonların ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Medicana International Ankara Hastanesi Böbrek Nakil Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Ulaş Sözener, yaklaşık 15 yıldır böbrek nakli ameliyatları yaptığını söyledi.

Burkina Faso'da ikinci böbrek naklini gerçekleştirdiklerini dile getiren Sözener, "Biz teknik destek artı bilgimizi getirdik. Buradaki doktor arkadaşlar da daha önceden planlamış olduğumuz, ihtiyacı olan kişilerde organ nakli maratonu başlattılar???????." ifadelerini kullandı.

Sözener, Türk hekimlerin Burkina Fasolu hekimlere tecrübelerini aktaracağını belirterek, "Bizim desteğimizle onların devam etmesi gereken bir programı oturtmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan nakillerin başarılı geçtiğini ifade eden Sözener, Burkina Fasolu doktorların çok istekli, bilgili ve öğrenmeye son derece hevesli olduklarını aktardı.

Sözener, kendisinin 2 binden fazla böbrek nakli yaptığını ifade ederek, "Ameliyat sıkıntısız tamamlandı. Bizim için çok daha kolay ama burası için, ülke için ikinci nakil." dedi.

"Ameliyatlarımız çok güzel geçti"

Bezmialem Üniversitesinden Organ Nakli Cerrahı Doç. Dr. Serkan Akıncı, Türkiye'den gelen organ nakli ekibi olarak Burkina Faso'da organ nakli yapıyor olmaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Burkina Faso'da bulunmayı sadece mesleki değil aynı zamanda insani bir sorumluluk olarak değerlendirdiğini kaydeden Akıncı, "Buradaki halk, organ nakline ulaşamıyor. Amacımız, aslında buradaki böbrek nakli programını yerel doktorların yapabileceği seviyeye kadar taşıyabilmek, onların eğitimlerini sağlamak." diye konuştu.

Akıncı, Burkina Fasolu bazı meslektaşlarının daha önce Türkiye'ye gelerek eğitim aldığını belirterek, "Bugün böbrek nakli gerçekleştirdik. Ameliyatlarımız çok güzel geçti problemsiz bir şekilde. Böbrek, güzel çalışıyor." bilgisini verdi.

"Türkiye Organ Nakli Vakfı ile yakın işbirliğimiz devam etmekte"

Türk hekimlerle böbrek nakli ameliyatına giren Burkina Fasolu doktorlardan Boureima Ouedraogo, oldukça başarılı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdiklerini, alıcı ve vericinin kardeş olduğunu ifade etti.

Türkiye Organ Nakli Vakfı ile 2024'ten bu yana işbirliği yaptıklarını belirten Ouedraogo, şunları kaydetti:

"Amacımız, bu konuda Burkina Fasolu hekimlerin özerk, bu işi kendi kendine yapabilir hale gelmesi. Bu amaçlı bir eğitime katıldık Türkiye'de. Söz konusu eğitimin ardından Temmuz 2025'te Burkina Faso'da ilk böbrek nakilleri serisi gerçekleştirildi. Halihazırda şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımız ise Burkina Faso'nun ikinci böbrek nakli serisi. Bu bağlamda Türkiye Organ Nakli Vakfı ile yakın işbirliğimiz devam etmekte."

Ouedraogo, Türkiye ve Burkina Faso arasında başarılı bir işbirliğinin bulunduğunu belirterek, "Çünkü artık Burkina Faso'da böbrek nakli ameliyatları başarılı şekilde gerçekleştiriliyor." dedi.